29 октября 2020

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов Карабаха

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
По мнению Владимира Путина, в конфликте в Нагорном Карабахе у каждого своя правда Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану семи районов Нагорного Карабаха, занятых Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Изначально исходили из возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха и взаимодействия с Арменией», — цитирует «Интерфакс» российского лидера. При этом Путин отметил, что видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван, пишет «Национальная служба новостей».

Президент РФ напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Тогда руководство Советского Cоюза «не приняло никаких действенных мер», и армяне «взялись за оружие». Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился в конце сентября. Ереван и Баку начали активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а мировое сообщество призывает прекратить боевые действия. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов. По мнению военного аналитика Леонида Нерсисяна, война в Нагорном Карабахе с каждым днем приобретает региональный характер и становится масштабнее, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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