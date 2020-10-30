Онищенко объяснил отсутствие карантина в России

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Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
По словам врача, ограничения в стране вводятся индивидуально Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Строгие ограничения по коронавирусу в России вводятся в индивидуальном порядке и зависят от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя решение президента России Владимира Путина не вводить жесткие карантинные меры в стране.

«Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо», — приводит слова Онищенко «Национальная служба новостей».

Политик добавил, что в других странах, несмотря на сообщения СМИ, также не введен всеобщий карантин. Та же Германия, например, ограничилась закрытием увеселительных заведений и отменой массовых мероприятий.

Ранее президент России исключил введение в стране повсеместных ограничительных мер. По его словам, которые приводит RT, власти будут принимать точечные решения, чтобы сохранить экономику и бизнес во время эпидемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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