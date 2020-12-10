Родители на допобразование детей тратят 1,6 млн рублей

Вкладывать деньги в развитие детей начинают с раннего возраста и до окончания вуза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На развитие одного ребенка российская семья тратит в среднем 7,5 тыс. рублей в месяц. Однако, если считать весь образовательный цикл — от раннего детства до окончания вуза — то такое обучение обойдется в 1,6млн рублей, выяснили в совместном исследовании специалисты НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

«Затраты родителей на дополнительное образование выросли более чем вдвое за последние три года», — приводит данные исследователей газета «Известия». Больше всего в дополнительное образование детей вкладывают жители Москвы — по 13,6 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте по размеру трат оказались жители Санкт-Петербурга (11,9 тысяч).Третье место занимают родители в Тюмени, а замыкают рейтинг лидеров по тратам екатеринбуржцы (по 8,4 тысяч).

Самые дорогие кружки и секции оказались у москвичей — за время взросления ребенка они тратят на его занятия 4,3 млн рублей, в Екатеринбурге эти страты составляют 2,2 млн рублей, а в Тюмени 2,1 млн рублей.

Как отмечают специалисты, в период пандемии выросли траты на репетиторов. Как пояснил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, родителям пришлось обращаться к услугам частных педагогов и структур, которые помогли бы в первую очередь с изучением иностранных языков, а также развивающими и музыкальными занятиями. Он отметил, что такие расходы выросли не по всей стране.