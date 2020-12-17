«Аэрофлот» продал авиакомпанию «Аврора» за 1 рубль

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На базе «Авроры» будет создан новый авиаперевозчик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продала 51% акций дочернего дальневосточного перевозчика «Аврора» за один рубль. Теперь авиакомпания из Сахалинской области вышла из группы «Аэрофлот».

«Принято решение прекратить участие ПАО „Аэрофлот“ в АО „Авиакомпания ‚Аврора‘“ путем продажи принадлежащей ПАО „Аэрофлот“ 396 391 штуки акций (51,00133%) АО „Авиакомпания ‚Аврора‘“ в пользу АО „Корпорация развития Сахалинской области“ по общей цене один рубль», — говорится в сообщении «Аэрофлота». Правительство Сахалинской области владело 49% акций «Авроры». Переговоры о выкупе остального пакета с «Аэрофлотом» начались еще в мае.

Теперь власти Дальнего Востока смогут создать нового авиаперевозчика на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет в альянс с региональными переводчиками, пишет RNS. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров обещал, что новая авиакомпания на Дальнем Востоке получит порядка двух десятков самолетов Sukhoi Superjet 100.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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