«Аэрофлот» продал авиакомпанию «Аврора» за 1 рубль

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продала 51% акций дочернего дальневосточного перевозчика «Аврора» за один рубль. Теперь авиакомпания из Сахалинской области вышла из группы «Аэрофлот».
«Принято решение прекратить участие ПАО „Аэрофлот“ в АО „Авиакомпания ‚Аврора‘“ путем продажи принадлежащей ПАО „Аэрофлот“ 396 391 штуки акций (51,00133%) АО „Авиакомпания ‚Аврора‘“ в пользу АО „Корпорация развития Сахалинской области“ по общей цене один рубль», — говорится в сообщении «Аэрофлота». Правительство Сахалинской области владело 49% акций «Авроры». Переговоры о выкупе остального пакета с «Аэрофлотом» начались еще в мае.
Теперь власти Дальнего Востока смогут создать нового авиаперевозчика на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет в альянс с региональными переводчиками, пишет
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