Россиязависима от поставок кроверазжижающих препаратов из-за рубежа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 января, — 401-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 317-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 607 673, достигнув отметки в 90 646 237. Выздороветь из них удалось 63 558 066 пациентам (+729 034 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 942 493 человека (+8 810).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 22 905 070 американцев. Следом идут Индия (10 467 431) и Бразилия (8 105 790). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 401 954.

Вакцина и лекарство

Прививку «Спутник V» получили уже более 1,5 млн россиян. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Россия зависима от зарубежных поставок кроверазжижающих препаратов, необходимых для лечения COVID-19, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Однако 90% используемых в этой сфере лекарств — отечественного производства.

Коронавирус в России

В РФ выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество новых случаев заражения COVID-19 в России может вырасти после новогодних праздников, полагает главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Однако пока что статистика по заболевшим снижается, подтверждая тем самым прогноз иммунолога Владимира Болибока. Ранее в разговоре с URA.RU он утверждал, что наша страна уже вышла на плато заболеваемости. К концу февраля-началу марта начнется спад.

Пандемия коронавируса в стране будет остановлена, если в максимально короткие сроки привьется не менее 75% россиян, считает президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова. Иначе ранее вакцинированные со временем потеряют иммунитет и заразятся заново.

Коронавирус в мире

В Японии у четырех человек выявили новый штамм COVID-19. Заболевшие прибыли из Бразилии, сообщают специалисты японского Национального института инфекционных болезней.

Финляндия, Германия и Малайзия ужесточили ограничительные меры в связи с пандемией. Греция продлевает всеобщий карантин.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил 2021 год с временами Второй мировой войны. «Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса», — заявил он, выступая на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи. Генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек в мире оказались за чертой бедности, а 270 млн живут под угрозой нехватки еды.

Bloomberg опубликовал рейтинг стран по количеству привитых от COVID-19. В первую тройку вошли Китай, США и Израиль. Россия заняла там шестое место.