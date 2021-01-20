20 января 2021

В Москве задержали бывшего вице-губернатора Ульяновской области

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Евгения Никифорова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве задержали Евгения Никифорова, бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сотрудниками правоохранительных органов был задержан в Москве Евгений Александрович Никифоров, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС. Подробностей уголовного дела пока нет.

Известно, что Никифоров занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. Позже он был назначен главой Инзенского диатомового комбината, который, по версии следствия, бизнесмен обанкротил в 2013 году. Предприятие являлось одной из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита и сотрудничало с Францией, Польшей, Чехией, Швецией, Англией и Китаем.

Ранее экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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