В Москве задержали бывшего вице-губернатора Ульяновской области

В Москве задержали Евгения Никифорова, бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Сотрудниками правоохранительных органов был задержан в Москве Евгений Александрович Никифоров, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — передает ТАСС. Подробностей уголовного дела пока нет.
Известно, что Никифоров занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. Позже он был назначен главой Инзенского диатомового комбината, который, по версии следствия, бизнесмен обанкротил в 2013 году. Предприятие являлось одной из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита и сотрудничало с Францией, Польшей, Чехией, Швецией, Англией и Китаем.
Ранее экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки.
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