В Кремле раскрыли планы Путина в день рождения Ельцина

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин позвонит супруге Бориса Ельцина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не планирует возлагать цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина в день его рождения. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналиста URA.RU о том, собирается ли Путин возложить цветы к могиле Ельцина. Песков подчеркнул, что Путин позвонит супруге политика.

Со дня рождения Ельцина — 1 января — исполнилось 90 лет. Свердловская элита возложила цветы к подножию памятника Ельцину в Екатеринбурге. В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также член Совфеда РФ от Свердловской области, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и другие.