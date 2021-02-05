Цены на нефть умеренно растут. Сырье марки Brent торгуется по 59,22 (+0,37%). Последний раз такая стоимость наблюдалась чуть меньше года назад. WTI — 56,63 доллара за баррель (+0,71%).
Рубль продолжил расти по отношению к мировым валютам, но темпы роста снизились на фоне новостей о ситуации на рынке труда в США. Число
Ситуация в России
В Минтруда РФ предложили возмещать работодателям часть расходов на зарплату сотрудников, которые до этого были безработными. Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб выразила надежду, что такая инициатива поможет улучшить ситуацию на рынке труда России.
В России рассматривают законопроект, согласно которому можно будет
Мошенники начали предлагать россиянам лжевыплаты от Банка России, которые якобы направлены на поддержку в период пандемии коронавируса. Таким образом, они пытаются выманить у граждан данные банковских карт, включая CVC-код.
В Москве увеличилась конкуренция на рынке труда с кандидатами из других городов. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова объяснила это желанием жителей регионов работать удаленно и получать московскую зарплату.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что доходы россиян должны восстановиться до уровня, который был до пандемии в четвертом квартале 2021 года. Он считает, что рост экономики при этом виден уже сейчас.
Решетников рассказал, что российская пшеница со 2 июня будет экспортироваться с пошлиной, если цена зерна за тонну превысит 200 долларов. Механизм регулирования экспорта зерна планируется разработать в России до 1 марта. Помимо пошлины планируются
По итогам 2020 года крупнейший авиаперевозчик страны — авиакомпания «Аэрофлот» получила 96,5 млрд рублей убытка. Причиной называется практически полная остановка авиасообщения на международных направлениях во второй половине года и введение ограничений на перемещения граждан внутри России.
Ситуация в мире
Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска способствовали росту более чем
Экономические показатели Соединенных Штатов улучшаются на фоне снижения числа зараженных коронавирусом.
Статистика, прогнозы и мнения экспертов
Рост цен на нефть не влияет на восстановление российской экономики, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он отметил, что в этом вопросе главное не стоимость сырья, а объем его продаж.
По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. Рост цен был зафиксирован в 62 регионах. Больше всего топливо подорожало в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1%) и Элисте (0,9%).
Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок, рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Логистический кризис может вызвать рост цен на некоторые виды металлов, продукты и другие товары.
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