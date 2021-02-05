Мошенники притворяются сотрудниками ЦБ, чтобы выманить данные карт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть умеренно растут. Сырье марки Brent торгуется по 59,22 (+0,37%). Последний раз такая стоимость наблюдалась чуть меньше года назад. WTI — 56,63 доллара за баррель (+0,71%).

Рубль продолжил расти по отношению к мировым валютам, но темпы роста снизились на фоне новостей о ситуации на рынке труда в США. Число заявок на пособие по безработице снизилось на 33 тысячи. Доллар стоит 75,5 рубля (-0,42), евро — 90,33 (-1,02).

Ситуация в России

В Минтруда РФ предложили возмещать работодателям часть расходов на зарплату сотрудников, которые до этого были безработными. Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб выразила надежду, что такая инициатива поможет улучшить ситуацию на рынке труда России.

В России рассматривают законопроект, согласно которому можно будет официально взять ссуду на судебные расходы . Платить по данному займу не придется в случае проигрыша в деле второй стороны процесса.

Мошенники начали предлагать россиянам лжевыплаты от Банка России, которые якобы направлены на поддержку в период пандемии коронавируса. Таким образом, они пытаются выманить у граждан данные банковских карт, включая CVC-код.

В Москве увеличилась конкуренция на рынке труда с кандидатами из других городов. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова объяснила это желанием жителей регионов работать удаленно и получать московскую зарплату.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что доходы россиян должны восстановиться до уровня, который был до пандемии в четвертом квартале 2021 года. Он считает, что рост экономики при этом виден уже сейчас.

Решетников рассказал, что российская пшеница со 2 июня будет экспортироваться с пошлиной, если цена зерна за тонну превысит 200 долларов. Механизм регулирования экспорта зерна планируется разработать в России до 1 марта. Помимо пошлины планируются субсидии сельхозпроизводителям .

По итогам 2020 года крупнейший авиаперевозчик страны — авиакомпания «Аэрофлот» получила 96,5 млрд рублей убытка. Причиной называется практически полная остановка авиасообщения на международных направлениях во второй половине года и введение ограничений на перемещения граждан внутри России.

Ситуация в мире

Публикации в Twitter предпринимателя Илона Маска способствовали росту более чем на 50% стоимости Dogecoin . Он написал, что это криптовалюта для людей, так как не имеет резких взлетов и падений.

Экономические показатели Соединенных Штатов улучшаются на фоне снижения числа зараженных коронавирусом. Индекс деловой активности в сфере услуг показал самое высокое значение за почти два года.

Статистика, прогнозы и мнения экспертов

Рост цен на нефть не влияет на восстановление российской экономики, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он отметил, что в этом вопросе главное не стоимость сырья, а объем его продаж.

По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. Рост цен был зафиксирован в 62 регионах. Больше всего топливо подорожало в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1%) и Элисте (0,9%).

Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок, рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Логистический кризис может вызвать рост цен на некоторые виды металлов, продукты и другие товары.