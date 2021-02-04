Ветеран МВД: как спецслужбы распознают своих среди протестующих

Сотрудники в штатском говорят специальные коды, чтобы обозначить себя и, например, не попасть под задержание (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На митингах присутствуют сотрудники в штатском, которые выявляют провокаторов и координаторов протестов. У них есть специальные коды или позывные для каждой типовой ситуации.

Интерес россиян к таким кодовым выражениям вызвало видео задержания на несогласованных акциях 2 февраля, когда силовики отпустили человека после того, как он произнес фразу «Брянск-Север». «Чаще всего такие коды или позывные, как „Брянск — Север“, вводятся в действие на сутки или на время проведения работы по конкретным мероприятиям. Это могут быть как общие коды для определенных ситуаций, например при задержании сотрудника в штатском, так и отдельные позывные», — пояснил Life ветеран отряда милиции особого назначения, майор полиции в отставку Евгений Мирошников. Однако он уточнил, что внутренние коды действуют только определенное время, например, сутки.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров уточнил, что специальными кодами пользуются все структуры. «Вообще, сотрудники либо присутствуют на месте проведения мероприятия, либо, если это массовое скопление людей, может проводиться наблюдение с целью обеспечить порядок. Я не смотрел [видео с протестов], поэтому могу лишь предположить, что коды у разных ведомств могут вводиться на случай задержания вместе с протестующими из толпы. В общем-то, никакого секрета в этом нет уже давно. Все это регламентируется приказами того ведомства, которое обеспечивает безопасность», — рассказал он.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали отель в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.