11 февраля 2021

Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса

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Подъем заболеваемости COVID будет в апреле, считает Евгений Тимаков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Весной в РФ ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Несоблюдение масочного режима и отказ от ограничений создадут риск новой волны COVID. С таким предупреждением выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«В случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений весной России грозит большой всплеск заболеваемости», — цитирует Тимакова RT. По его словам, рост количества заболевших весной неминуем, однако он может достигнуть разных высот.

Под конец зимы у людей снизится иммунитет, добавил ученый. Из-за этого они станут более уязвимыми перед всеми инфекциями, заключил Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус имеет около 40 тысяч известных штаммов. При этом абсолютное большинство из них не могут массово размножаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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