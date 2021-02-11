В Роспотребнадзоре заявили о 40 тысячах вариантов коронавируса

Причина мутаций вируса — переливание плазмы крови, считают ученые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Каждый из 40 тысяч найденных штаммов коронавирусной инфекции является уникальным. Об этом на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» заявила доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2. Большинство из них является уникальными», — пояснила она. Ее слова приводит РИА Новости.

При этом эксперт считает, что не каждый вариант получает распространение. По ее словам, основные мутации сформированы в семь групп. И только эти группы распространяются по всему миру.

В конце 2020 года в Великобритании был найдет новый вариант коронавируса. Как выяснилось впоследствии, он гораздо заразнее обычного. Позже нашли несколько новых мутаций — в Южной Африке и Бразилии. Позже южноафриканский штамм пока не был обнаружен в России, сообщает телеканал 360. Причиной мутаций коронавируса является переливание плазмы крови. К такому выводу пришли британские ученые.