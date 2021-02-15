Муж Собчак поспорил с Зыгарем в прямом эфире

Константин Богомолов поспорил с Михаилом Зыгарем из-за прав меньшинств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Муж журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов поспорил с писателем Михаилом Зыгарем в прямом эфире, на YouTube-канале супруги, на шоу «Осторожно: спор!» Перепалка произошла из-за людей, чьи права оказались ущемлены по тем или иным причинам.

«Эти люди приучаются к тому, что заявив о том, что они принадлежат к сексуальному меньшинству, расовому меньшинству, что у них есть проблемы с осознанием своего гендера, они могут добиться определенных благ и достижений. Не потому что талантливее, умнее, круче, профессиональнее. Это воспитание новых паразитов», — заявил Богомолов. Режиссер уверен, что таким образом Европа идет к социалистическому государству, а за ней может последовать и Россия, а это путь к катастрофе.

Зыгарь возразил ему, назвав паразитическим классом тех, кто получает все по праву рождения. Он считает, что смешно называть паразитами ущемленных в правах. При этом привилегированный класс может уравновесить ситуацию, и при социализме, по его словам, как раз существовали такие социальные лифты.

«Паразитический класс — это люди, у которых с рождения есть привилегии. Говорить, что паразитический класс — это те люди, которые поражены в правах, немножко смешно. Разрыв между супербогатыми и всеми остальными только увеличивается», — считает Зыгарь.

Спор разгорелся из-за текста Богомолова «Похищение Европы 2.0. Манифест режиссера», опубликованного мужем Собчак на «Эхе Москвы». Он рассуждает о том, как изменилась этика Европы и о негативных последствиях этих изменений, напоминает телеканал 360. Также Богомолов призывает строить новую Европу «здорового человека». Пользователи соцсетей уже раскритиковали манифест режиссера, заявив, что он хуже школьного сочинения.