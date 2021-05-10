Источник: в Госдуму пойдет актер, вызвавший скандал в Донбассе

Актер Михаил Пореченков может пойти на выборы в Госдуму РФ от «Единой России». Об этом сообщил источник в партии.
«От партии власти на эти выборы может пойти Михаил Пореченков», — передает «
Пореченков поддерживает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. В 2014 году он стал героем скандала в Донбассе, открыв огонь из пулемета в аэропорту Донецка.
В Союзе кинематографистов России в 2014 году заявляли, что поступок Пореченкова не скажется на его карьере актера, напоминает «Национальная служба новостей». Весной 2021 года Пореченков рассуждал на тему национальной идеи для всех россиян. По его мнению, такой идеей должен стать профессионализм.
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