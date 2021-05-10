10 мая 2021

Источник: в Госдуму пойдет актер, вызвавший скандал в Донбассе

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Украина. Славянск, пулемет, оружие, георгиевская лента
Михаил Пореченков открыл огонь из пулемета в аэропорту Донецка в 2014 году Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Актер Михаил Пореченков может пойти на выборы в Госдуму РФ от «Единой России». Об этом сообщил источник в партии.

«От партии власти на эти выборы может пойти Михаил Пореченков», — передает «Коммерсант» сообщение источника. По данным собеседника, актер будет баллотироваться в Нижегородской области.

Пореченков поддерживает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. В 2014 году он стал героем скандала в Донбассе, открыв огонь из пулемета в аэропорту Донецка.

В Союзе кинематографистов России в 2014 году заявляли, что поступок Пореченкова не скажется на его карьере актера, напоминает «Национальная служба новостей». Весной 2021 года Пореченков рассуждал на тему национальной идеи для всех россиян. По его мнению, такой идеей должен стать профессионализм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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