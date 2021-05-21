Экс-чиновник из РФ попал в топ самых богатых бизнесменов Британии

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Бывший замминистра связи занял 17-е место в рейтинге Forbes Фото:

Бывший замминистра связи России Денис Свердлов занял 17-е место в рейтинге самых богатых граждан Великобритании. Топ-250 ежегодного списка богатейших людей Великобритании публикует газета The Sunday Times.

«…Бывший замминистра связи России Денис Свердлов занял 17-е место, чей производитель электробусов Arrival в марте провел листинг на Nasdaq и оценка компании превысила 13 млрд долларов. Состояние Свердлова на данный момент оценивается в 8,7 млрд долларов, показывает Forbes Real-Time», — пишет Forbes.

В 2007—2012 годах Свердлов был генеральным директором Yota Group, в 2012—2013 годах — заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. В 2015 году он создал стартап по производству электромобилей Arrival. Инвесторы оценили Arrival в 13,8 млрд долларов, рекордную сумму для компаний из Великобритании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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