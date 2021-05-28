В МВД объяснили, как взыскать компенсацию с курящих соседей

Закон не запрещает курить в квартире, напомнил адвокат Анатолий Кучерена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собственники квартир, у которых есть курящие соседи, могут подать иск в суд о взыскании морального вреда, рассказал адвокат и председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. Он отметил, что закон не запрещает гражданам курить в квартирах.

«Что касается морального вреда, то пожалуйста, это Гражданский кодекс, он позволяет. Если вы докажете, что курение причиняет вам физические, нравственные страдания, если есть медицинские документы, что именно это причинило вам какой-то вред», — пояснил Кучерена в эфире ОНФ «Прямая линия. Обратная связь», посвященном Всемирному дню соседей. Он отметил, что доказать моральный вред будет сложно. Однако нужно не бояться и обращаться в суд, чтобы вводить такие дела в практику.

Кучерена напомнил, что не существует закона, который запрещает курить в квартирах. По его мнению, такую норму не могут принять, потому что это будет вторжением в частную жизнь граждан.

«Давайте исходить из того, что если мы даем государству возможность вторгаться в нашу частную, личную жизнь, чтобы посмотреть, курит человек в квартире или нет, то мы с вами откроем двери, в том числе, и для, возможно, других злоупотреблений», — заметил адвокат.

О том, что россияне могут потребовать компенсацию морального вреда от соседей, курящих в подъездах, рассказал ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По его словам, закон защищает право граждан на экологическое благополучие и защиту от воздействия табачного дыма, сообщает телеканал 360.