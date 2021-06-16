Врач предостерег россиян от обращения в «бесплатные» медклиники

Сомнительные клиники и медцентры стараются привлечь на прием людей любыми доступными способами. Зачастую такие центры предлагают пройти «бесплатные» обследования без объяснения подробностей. Об этом рассказал директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.
«Часто предложения по телефону пройти „бесплатные“ обследования без объяснения подробностей поступают от сомнительных медцентров. Обычно названия акции или клиники схожи с названиями госпрограмм, но таковыми на самом деле не являются», — передает слова Ориновского «Прайм». По его словам, такие клиники могут поставить ложный диагноз в целях заработка.
Глава медсервиса уточнил, что клиники с хорошей репутацией открыты к диалогу и всегда предоставляют подробную информацию об услуге. «Там не станут предлагать услуги, которые не имеют отношения к акции», — подытожил он.
Ранее председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко заявила, что такие анализы как анализ мочи и биохимический анализ крови зачастую назначают для «развода» на деньги. Зачастую эти анализы можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в