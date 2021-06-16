16 июня 2021

Врач предостерег россиян от обращения в «бесплатные» медклиники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, каталка, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, больница, каталка больничная, коридор госпиталя
Сомнительные частные клиники могут поставить несуществующий диагноз в целях заработка, заявил Александр Ориновский Фото:

Сомнительные клиники и медцентры стараются привлечь на прием людей любыми доступными способами. Зачастую такие центры предлагают пройти «бесплатные» обследования без объяснения подробностей. Об этом рассказал директор медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Александр Ориновский.

«Часто предложения по телефону пройти „бесплатные“ обследования без объяснения подробностей поступают от сомнительных медцентров. Обычно названия акции или клиники схожи с названиями госпрограмм, но таковыми на самом деле не являются», — передает слова Ориновского «Прайм». По его словам, такие клиники могут поставить ложный диагноз в целях заработка.

Глава медсервиса уточнил, что клиники с хорошей репутацией открыты к диалогу и всегда предоставляют подробную информацию об услуге. «Там не станут предлагать услуги, которые не имеют отношения к акции», — подытожил он.

Ранее председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко заявила, что такие анализы как анализ мочи и биохимический анализ крови зачастую назначают для «развода» на деньги. Зачастую эти анализы можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...