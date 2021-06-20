Власти США анонсировали новые санкции против России

США готовят санкции из-за Навального и «Северного потока-2» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти США готовят новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Также Вашингтон планирует новые ограничения против газопровода «Северный поток-2».

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. И мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — приводит ТАСС цитату Салливана из эфира телеканала CNN.

Также в Белом доме планируют новые санкции против «Северного потока-2», передает РИА «Новости». Подробностей о сроках введения новых ограничений пока не приводится.

В середине июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств заключили ряд договоренностей, в том числе, по вопросу возвращения в столицы послов. Байден, в свою очередь, заявил, что Россию ждут последствия в случае смерти Навального.