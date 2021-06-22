Власти высказались о дальнейших запретах для непривитых от COVID

Транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода, полученного на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
«На магазины и транспорт „бесковидный“ режим распространять пока не планируется», — передает его слова ТАСС. Немерюк также отметил, что власти пока не приняли решение о введении QR-кодов для посетителей торговых центров и тренажерных залов. При этом он напомнил, что в местах общественного пребывания граждан продолжают действовать масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические меры.
Ранее в Москве ввели новые правила в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, согласно указу, подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным, с 28 июня посещать московские заведения общепита могут только горожане, имеющие защиту от коронавируса. А именно: вакцинированные, переболевшие недавно (не позднее полугода) и имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение ближайших трех дней. Наличие соответствующей защиты можно будет подтвердить с помощью QR-кода. При этом бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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