В России увеличат число регионов с обязательной вакцинацией. Сроки

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Обязательную вакцинацию введут еще в восьми регионах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Еще в восьми российских регионах планируется введение обязательной вакцинации для части населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда сфер будет введена еще в восьми регионах», — рассказала Попова в ходе совещания с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Таким образом, уже к 28 июня количество регионов страны с обязательной вакцинацией увеличится до 18. Что это за регионы, Попова не уточнила.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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