Еще в восьми российских регионах планируется введение обязательной вакцинации для части населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда сфер будет введена еще в восьми регионах», — рассказала Попова в ходе совещания с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Таким образом, уже к 28 июня количество регионов страны с обязательной вакцинацией увеличится до 18. Что это за регионы, Попова не уточнила.
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