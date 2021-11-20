Дерипаска и Ходорковский поругались из-за отставки Путина

Дерипаска обругал Ходорковского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миллиардер Олег Дерипаска публично раскритиковал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Они разошлись во мнениях о том, какое значение для страны будет иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента РФ.

Ходорковский в эфире радио «Эхо Москвы» прокомментировал проект резолюции конгресса США о непризнании Путина президентом в случае, если он пойдет на выборы в 2024 году. «Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые выдвигаются в российском обществе по поводу легитимности избрания Путина в 24-м году, если он туда пойдет», — заявил Ходорковский.

Он отметил, что это достаточно серьезно, так как может привести к делегитимации режима в международном общественном восприятии. По словам Ходорковского, если бы власть менялась, «пар бы как-то спускался». «Сейчас он не спускается. И все прекрасно понимают, что еще десять лет, и когда он все равно уйдет — мы же здесь не верим в то, что он будет жить вечно?» —заявил Ходорковский. При этом он отметил, что Дерипаска верит в «вечность» Путина.

В ответ на это Дерипаска опубликовал пост в своем Telegram-канале. «Создается впечатление, что вся мыслительная активность одного из „лондонских сидельцев“ сводится к максимально частому произнесению слова „транзит“. И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция дает право Путину идти на выборы еще на пару сроков», — заявил миллиардер. Он обвинил бывшего главу ЮКОСа в иконоборчестве, напомнил, что Ходорковский выражал готовность возглавить переходное правительство в случае смещения Путина, а также спросил, служил ли тот в армии, чтобы работать госчиновником.

Ранее на проект резолюции отреагировал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что в случае ухода президента России Владимира Путина со своего поста страну ждут попытки разрушения государственности со стороны Соединенных Штатов.