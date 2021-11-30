Вирусолог призвал сократить сроки ревакцинации из-за «Омикрона»

Новый штамм может изменить сроки ревакцинации в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» сокращение срока вакцинации в России с полугода до трех месяцев, как это сделали в Великобритании, будет правильным. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета. Одна из мер, самая быстрая — действительно уменьшить сроки вакцинации», — сообщил Жемчугов изданию «Ридус».

Тем не менее, лучшей мерой защиты является создание вакцины от нового штамма, отметил эксперт. По его словам, исследования в этом направлении уже ведутся. Жемчугов полагает, что новая вакцина бедует гораздо эффективнее предшествующих.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сокращать срок вакцинации после «Спутника V» из-за нового штамма не придется. Об этом сообщил telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Гинццбург сообщил, что разработка вакцины против штамма «Омикрон» займет не более десяти дней. Около 2,5 месяцев может потребоваться на доказательство безопасности и иммуногенности новой вакцины. Однако в режиме ЧС на это уйдет меньше времени, около 45-50 дней, отметил академик.