Источник назвал причину исключения из ОНФ пермского политика

16 декабря 2021 в 20:49 Размер текста - 17 +

Геннадий Сандырев хочет войти в федеральный штаб ОНФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывшего сопредседателя пермского отделения ОНФ Геннадия Сандырева вывели из штаба организации. Решение было принято на региональной конференции Общероссийского народного фронта 15 декабря. «Он уже почти три года, с февраля 2019 года, вне повестки, — заявил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. — То есть после того, как Сандырев перестал быть сопредседателем, он вообще перестал себя проявлять. Сейчас он делает вид, что это не его „ротировали“, а он сам вышел на другой уровень. Талантливо блефует». В реготделении ОНФ эту информацию подтвердили. «По итогам конференции состоялась плановая ротация членов регштаба, — заявили в организации. — И Геннадий Сандырев — один из многих, кто перестал быть членом штаба. Одновременно в штаб вошли новые люди». О том, что Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ, он сообщил на своей странице в Instagram. «Десять лет я посвятил деятельности в региональном отделении ОНФ в Пермском крае, три — в должности председателя, — написал он. — Вчера я принял решение выйти из регионального штаба ОНФ. Считаю, что задачи, поставленные Центральным штабом и, конечно, лидером нашего движения президентом Владимиром Путиным, мы отрабатывали честно и по совести». Сандырев отметил, что продолжит деятельность в федеральном ОНФ: он является координатором ряда проектов по части физкультуры и спорта. Собеседник URA.RU в политтусовке отмечает, что Сандырев хочет попасть в федеральный штаб. Новый состав будет сформирован на съезде ОНФ, который состоится в ближайшие месяцы. Сандырев также сообщил, что он три года работает на федеральном уровне и в Пермском крае практически не бывает: «Мной было принято целенаправленное решение работать на федеральном уровне и поэтому я не принимал участие в деятельности штаба. Я просто ушел на следующую ступень». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего сопредседателя пермского отделения ОНФ Геннадия Сандырева вывели из штаба организации. Решение было принято на региональной конференции Общероссийского народного фронта 15 декабря. «Он уже почти три года, с февраля 2019 года, вне повестки, — заявил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. — То есть после того, как Сандырев перестал быть сопредседателем, он вообще перестал себя проявлять. Сейчас он делает вид, что это не его „ротировали“, а он сам вышел на другой уровень. Талантливо блефует». В реготделении ОНФ эту информацию подтвердили. «По итогам конференции состоялась плановая ротация членов регштаба, — заявили в организации. — И Геннадий Сандырев — один из многих, кто перестал быть членом штаба. Одновременно в штаб вошли новые люди». О том, что Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ, он сообщил на своей странице в Instagram. «Десять лет я посвятил деятельности в региональном отделении ОНФ в Пермском крае, три — в должности председателя, — написал он. — Вчера я принял решение выйти из регионального штаба ОНФ. Считаю, что задачи, поставленные Центральным штабом и, конечно, лидером нашего движения президентом Владимиром Путиным, мы отрабатывали честно и по совести». Сандырев отметил, что продолжит деятельность в федеральном ОНФ: он является координатором ряда проектов по части физкультуры и спорта. Собеседник URA.RU в политтусовке отмечает, что Сандырев хочет попасть в федеральный штаб. Новый состав будет сформирован на съезде ОНФ, который состоится в ближайшие месяцы. Сандырев также сообщил, что он три года работает на федеральном уровне и в Пермском крае практически не бывает: «Мной было принято целенаправленное решение работать на федеральном уровне и поэтому я не принимал участие в деятельности штаба. Я просто ушел на следующую ступень».