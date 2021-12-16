Источник назвал причину исключения из ОНФ пермского политика

Бывшего сопредседателя пермского отделения ОНФ Геннадия Сандырева вывели из штаба организации. Решение было принято на региональной конференции Общероссийского народного фронта 15 декабря.
«Он уже почти три года, с февраля 2019 года, вне повестки, — заявил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. — То есть после того, как Сандырев перестал быть сопредседателем, он вообще перестал себя проявлять. Сейчас он делает вид, что это не его „ротировали“, а он сам вышел на другой уровень. Талантливо блефует».
В реготделении ОНФ эту информацию подтвердили. «По итогам конференции состоялась плановая ротация членов регштаба, — заявили в организации. — И Геннадий Сандырев — один из многих, кто перестал быть членом штаба. Одновременно в штаб вошли новые люди».
О том, что Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ, он сообщил на своей странице в Instagram. «Десять лет я посвятил деятельности в региональном отделении ОНФ в Пермском крае, три — в должности председателя, — написал он. — Вчера я принял решение выйти из регионального штаба ОНФ. Считаю, что задачи, поставленные Центральным штабом и, конечно, лидером нашего движения президентом Владимиром Путиным, мы отрабатывали честно и по совести».
Сандырев отметил, что продолжит деятельность в федеральном ОНФ: он является координатором ряда проектов по части физкультуры и спорта. Собеседник URA.RU в политтусовке отмечает, что Сандырев хочет попасть в федеральный штаб. Новый состав будет сформирован на съезде ОНФ, который состоится в ближайшие месяцы.
Сандырев также сообщил, что он три года работает на федеральном уровне и в Пермском крае практически не бывает: «Мной было принято целенаправленное решение работать на федеральном уровне и поэтому я не принимал участие в деятельности штаба. Я просто ушел на следующую ступень».
Бывшего сопредседателя пермского отделения ОНФ Геннадия Сандырева вывели из штаба организации. Решение было принято на региональной конференции Общероссийского народного фронта 15 декабря. «Он уже почти три года, с февраля 2019 года, вне повестки, — заявил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. — То есть после того, как Сандырев перестал быть сопредседателем, он вообще перестал себя проявлять. Сейчас он делает вид, что это не его „ротировали“, а он сам вышел на другой уровень. Талантливо блефует». В реготделении ОНФ эту информацию подтвердили. «По итогам конференции состоялась плановая ротация членов регштаба, — заявили в организации. — И Геннадий Сандырев — один из многих, кто перестал быть членом штаба. Одновременно в штаб вошли новые люди». О том, что Сандырев вышел из регионального штаба ОНФ, он сообщил на своей странице в Instagram. «Десять лет я посвятил деятельности в региональном отделении ОНФ в Пермском крае, три — в должности председателя, — написал он. — Вчера я принял решение выйти из регионального штаба ОНФ. Считаю, что задачи, поставленные Центральным штабом и, конечно, лидером нашего движения президентом Владимиром Путиным, мы отрабатывали честно и по совести». Сандырев отметил, что продолжит деятельность в федеральном ОНФ: он является координатором ряда проектов по части физкультуры и спорта. Собеседник URA.RU в политтусовке отмечает, что Сандырев хочет попасть в федеральный штаб. Новый состав будет сформирован на съезде ОНФ, который состоится в ближайшие месяцы. Сандырев также сообщил, что он три года работает на федеральном уровне и в Пермском крае практически не бывает: «Мной было принято целенаправленное решение работать на федеральном уровне и поэтому я не принимал участие в деятельности штаба. Я просто ушел на следующую ступень».