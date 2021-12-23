Путин проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 23 декабря в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Россияне в соцсетях поделились своим мнением о том, что следует спросить у президента.

Многие пользователи в Telegram и « ВКонтакте » очень заинтересованы в предстоящей конференции и считают, что у президента нужно спросить о пенсиях и выплатах для нуждающихся. Некоторые просят поделиться «секретом вечной молодости», а кто-то просит наказать депутатов за высокие зарплаты.

Кто-то задается вопросом, когда у россиян будут зарплаты на одном уровне с депутатскими Telegram

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Пользователи просят Путина поделиться секретом вечной молодости ВКонтакте

А кто-то просто хочет обнять президента ВКонтакте