Сегодня, 23 декабря в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Россияне в соцсетях поделились своим мнением о том, что следует спросить у президента.
Многие пользователи в Telegram и «ВКонтакте» очень заинтересованы в предстоящей конференции и считают, что у президента нужно спросить о пенсиях и выплатах для нуждающихся. Некоторые просят поделиться «секретом вечной молодости», а кто-то просит наказать депутатов за высокие зарплаты.
Кто-то задается вопросом, когда у россиян будут зарплаты на одном уровне с депутатскими
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Многие пользователи спросили бы у Путина о повышении пенсий и пособий
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Некоторые россияне интересуются, как президент чувствует себя после встречи с главой США Джо Байденом
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Кто-то предлагает ввести в России новые законы.
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Некоторые спрашивают, когда в России появится свобода слова
Сегодня, 23 декабря в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Россияне в соцсетях поделились своим мнением о том, что следует спросить у президента. Многие пользователи в Telegram и «ВКонтакте» очень заинтересованы в предстоящей конференции и считают, что у президента нужно спросить о пенсиях и выплатах для нуждающихся. Некоторые просят поделиться «секретом вечной молодости», а кто-то просит наказать депутатов за высокие зарплаты.