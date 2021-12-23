В соцсетях задали свои вопросы Путину перед пресс-конференцией. «Подскажите секрет вечной молодости»

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Путин проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы россиян Фото:

Сегодня, 23 декабря в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Россияне в соцсетях поделились своим мнением о том, что следует спросить у президента.

Многие пользователи в Telegram и «ВКонтакте» очень заинтересованы в предстоящей конференции и считают, что у президента нужно спросить о пенсиях и выплатах для нуждающихся. Некоторые просят поделиться «секретом вечной молодости», а кто-то просит наказать депутатов за высокие зарплаты.

Кто-то задается вопросом, когда у россиян будут зарплаты на одном уровне с депутатскими
Многие пользователи спросили бы у Путина о повышении пенсий и пособий
Некоторые россияне интересуются, как президент чувствует себя после встречи с главой США Джо Байденом
Кто-то предлагает ввести в России новые законы.
Некоторые спрашивают, когда в России появится свобода слова
Пользователи просят Путина поделиться секретом вечной молодости
А кто-то просто хочет обнять президента

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Сегодня, 23 декабря в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты смогут задать главе страны ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Россияне в соцсетях поделились своим мнением о том, что следует спросить у президента. Многие пользователи в Telegram и «ВКонтакте» очень заинтересованы в предстоящей конференции и считают, что у президента нужно спросить о пенсиях и выплатах для нуждающихся. Некоторые просят поделиться «секретом вечной молодости», а кто-то просит наказать депутатов за высокие зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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