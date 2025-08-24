Китайские рабочие пострадали на стройке в Ленобласти

Трое граждан Китая, работавших на строительстве газоперерабатывающего комплекса в Кингисеппе, были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградской области.
«Рабочие были оперативно доставлены в приемное отделение. На месте проводится обследование, их состояние стабильное», — сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации инцидент произошел из-за падения обломков БПЛА на строительные леса. В настоящий момент на объекте работают экстренные службы, выясняются причины произошедшего.
