Опальное общество «Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», (признано иностранным агентом и ликвидировано на территории РФ), выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Такая информация содержится на официальном сайте организации.
«„Мемориал“ выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — отмечается в заявлении. По сведениям организации, полученным от источника в парламенте Эстонии, инициатива принадлежала объединению эстонских депутатов.
В конце декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный Мемориал» — одну из структур организации. Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении Правозащитного центра, другой части «Мемориала». Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда.
Прокуратура настаивала, что организации нарушили законодательство об иностранных агентах, также их обвиняли в оправдании терроризма и экстремизма, пишет MK.RU. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим.
Последним лауреатом Нобелевской премии мира стал российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он получил премию на церемонии награждения в 2021 году. Муратов в ходе речи после вручения награды призвал спасти «Мемориал».
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», (признано иностранным агентом и ликвидировано на территории РФ), выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Такая информация содержится на официальном сайте организации. «„Мемориал“ выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — отмечается в заявлении. По сведениям организации, полученным от источника в парламенте Эстонии, инициатива принадлежала объединению эстонских депутатов. В конце декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный Мемориал» — одну из структур организации. Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении Правозащитного центра, другой части «Мемориала». Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда. Прокуратура настаивала, что организации нарушили законодательство об иностранных агентах, также их обвиняли в оправдании терроризма и экстремизма, пишет MK.RU. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин. Последним лауреатом Нобелевской премии мира стал российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он получил премию на церемонии награждения в 2021 году. Муратов в ходе речи после вручения награды призвал спасти «Мемориал».