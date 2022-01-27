Опальное общество «Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира

27 января 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Эстонские депутаты выдвинули общество на Нобелевскую премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», (признано иностранным агентом и ликвидировано на территории РФ), выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Такая информация содержится на официальном сайте организации. «„Мемориал“ выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — отмечается в заявлении. По сведениям организации, полученным от источника в парламенте Эстонии, инициатива принадлежала объединению эстонских депутатов. В конце декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный Мемориал» — одну из структур организации. Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении Правозащитного центра, другой части «Мемориала». Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда. Прокуратура настаивала, что организации нарушили законодательство об иностранных агентах, также их обвиняли в оправдании терроризма и экстремизма, пишет MK.RU . Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин. Последним лауреатом Нобелевской премии мира стал российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он получил премию на церемонии награждения в 2021 году. Муратов в ходе речи после вручения награды призвал спасти «Мемориал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», (признано иностранным агентом и ликвидировано на территории РФ), выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Такая информация содержится на официальном сайте организации. «„Мемориал“ выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — отмечается в заявлении. По сведениям организации, полученным от источника в парламенте Эстонии, инициатива принадлежала объединению эстонских депутатов. В конце декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Международный Мемориал» — одну из структур организации. Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении Правозащитного центра, другой части «Мемориала». Адвокаты правозащитного центра намерены обжаловать решение суда. Прокуратура настаивала, что организации нарушили законодательство об иностранных агентах, также их обвиняли в оправдании терроризма и экстремизма, пишет MK.RU. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин. Последним лауреатом Нобелевской премии мира стал российский журналист, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он получил премию на церемонии награждения в 2021 году. Муратов в ходе речи после вручения награды призвал спасти «Мемориал».