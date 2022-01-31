Ученые объяснили резкий скачок заболеваемости «Омикроном» у детей

01 февраля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

«Омикрон» атакует детский иммунитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» лучше других умеет подавлять выработку интерферонов (белков, играющих основную роль в ответе детского иммунитета). Об этом рассказали ученые из Германии. Немецкие специалисты изучили, как разные варианты SARS-CoV-2 влияют на выработку организмом интерферонов — белков, которые регулируют иммунный ответ на вторжение возбудителя инфекции, пишут «Известия». В результате исследования, во время немедленного иммунного ответа на атаку «Омикрона» наблюдается самое слабое выделение интерферонов по сравнению с исходным уханьским штаммом и вариантом «Дельта». По словам специалистов, именно интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций. Что касается взрослых, у них за борьбу с коронавирусом отвечают антитела и другие системы защиты. Детский врач Сергей Бутрий рассказал, что дети, заболев «Омикроном», страдают от сыпи по всему телу. По его словам, она может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой. Также симптомами болезни у несовершеннолетних могут быть лихорадка, воспалительные процессы и уже позже — поражение сердца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» лучше других умеет подавлять выработку интерферонов (белков, играющих основную роль в ответе детского иммунитета). Об этом рассказали ученые из Германии. Немецкие специалисты изучили, как разные варианты SARS-CoV-2 влияют на выработку организмом интерферонов — белков, которые регулируют иммунный ответ на вторжение возбудителя инфекции, пишут «Известия». В результате исследования, во время немедленного иммунного ответа на атаку «Омикрона» наблюдается самое слабое выделение интерферонов по сравнению с исходным уханьским штаммом и вариантом «Дельта». По словам специалистов, именно интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций. Что касается взрослых, у них за борьбу с коронавирусом отвечают антитела и другие системы защиты. Детский врач Сергей Бутрий рассказал, что дети, заболев «Омикроном», страдают от сыпи по всему телу. По его словам, она может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой. Также симптомами болезни у несовершеннолетних могут быть лихорадка, воспалительные процессы и уже позже — поражение сердца.