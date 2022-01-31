31 января 2022

Ученые объяснили резкий скачок заболеваемости «Омикроном» у детей

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«Омикрон» атакует детский иммунитет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» лучше других умеет подавлять выработку интерферонов (белков, играющих основную роль в ответе детского иммунитета). Об этом рассказали ученые из Германии.

Немецкие специалисты изучили, как разные варианты SARS-CoV-2 влияют на выработку организмом интерферонов — белков, которые регулируют иммунный ответ на вторжение возбудителя инфекции, пишут «Известия». В результате исследования, во время немедленного иммунного ответа на атаку «Омикрона» наблюдается самое слабое выделение интерферонов по сравнению с исходным уханьским штаммом и вариантом «Дельта».

По словам специалистов, именно интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций. Что касается взрослых, у них за борьбу с коронавирусом отвечают антитела и другие системы защиты.

Детский врач Сергей Бутрий рассказал, что дети, заболев «Омикроном», страдают от сыпи по всему телу. По его словам, она может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой. Также симптомами болезни у несовершеннолетних могут быть лихорадка, воспалительные процессы и уже позже — поражение сердца.

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» лучше других умеет подавлять выработку интерферонов (белков, играющих основную роль в ответе детского иммунитета). Об этом рассказали ученые из Германии. Немецкие специалисты изучили, как разные варианты SARS-CoV-2 влияют на выработку организмом интерферонов — белков, которые регулируют иммунный ответ на вторжение возбудителя инфекции, пишут «Известия». В результате исследования, во время немедленного иммунного ответа на атаку «Омикрона» наблюдается самое слабое выделение интерферонов по сравнению с исходным уханьским штаммом и вариантом «Дельта». По словам специалистов, именно интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций. Что касается взрослых, у них за борьбу с коронавирусом отвечают антитела и другие системы защиты. Детский врач Сергей Бутрий рассказал, что дети, заболев «Омикроном», страдают от сыпи по всему телу. По его словам, она может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой. Также симптомами болезни у несовершеннолетних могут быть лихорадка, воспалительные процессы и уже позже — поражение сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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