Педиатр рассказал о «редком, но грозном» синдроме при «Омикроне»

Сыпь при коронавирусе, в частности, при новом штамме «Омикрон» — опасная тенденция у детей. Такую информацию сообщил детский врач Сергей Бутрий.
«Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой», — пояснил он в интервью изданию «Православие и мир».
Доктор также отметил, что этот симптом может возникнуть и с другими, характерными при «Омикроне». Например, при коронавирусе у детей появляется лихорадка, воспалительные процессы, которые можно заметить в анализах крови, позже — поражение сердца. Кроме того, по его словам, нетипичным симптомом в первые дни заражения может быть расстройство кишечника.
Ранее другой педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. Скорую нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности, отмечает Vse42.Ru. Кроме того, стоит обратить внимание на посинение носогубного треугольника — он свидетельствует о нехватке кислорода в крови, пишет MK.RU.
Сыпь при коронавирусе, в частности, при новом штамме «Омикрон» — опасная тенденция у детей. Такую информацию сообщил детский врач Сергей Бутрий. «Отдельной проблемой является редкий, но грозный мультивоспалительный синдром при ковиде. При нем сыпь может быть почти любой, кроме геморрагической и пузырьковой», — пояснил он в интервью изданию «Православие и мир». Доктор также отметил, что этот симптом может возникнуть и с другими, характерными при «Омикроне». Например, при коронавирусе у детей появляется лихорадка, воспалительные процессы, которые можно заметить в анализах крови, позже — поражение сердца. Кроме того, по его словам, нетипичным симптомом в первые дни заражения может быть расстройство кишечника. Ранее другой педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. Скорую нужно вызвать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности, отмечает Vse42.Ru. Кроме того, стоит обратить внимание на посинение носогубного треугольника — он свидетельствует о нехватке кислорода в крови, пишет MK.RU.