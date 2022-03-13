В Москве «заминировали» Большой театр

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, театральная площадь, большой театр, росгвардия, автобусы росгвардии
Большой театр под угрозой взрыва, сообщил неизвестный Фото:

В Москве неизвестный сообщил о минировании Большого театра. Такой информацией поделился источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва Большого театра. Взрывное устройство, по его словам, заложено на Театральной площади, 1 (адрес Большого театра — прим. ред.)», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее в Екатеринбурге был задержан подросток, который по указанию «куратора» из-за границы сообщал о заложенных бомбах в школах. В управлении ФСБ по Свердловской области подчеркнули, что злоумышленник, курировавший ребенка, подсказывал ему, как использовать анонимные IP-адреса, чтобы его было сложнее отследить.

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В Москве неизвестный сообщил о минировании Большого театра. Такой информацией поделился источник, знакомый с ситуацией. «В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва Большого театра. Взрывное устройство, по его словам, заложено на Театральной площади, 1 (адрес Большого театра — прим. ред.)», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Ранее в Екатеринбурге был задержан подросток, который по указанию «куратора» из-за границы сообщал о заложенных бомбах в школах. В управлении ФСБ по Свердловской области подчеркнули, что злоумышленник, курировавший ребенка, подсказывал ему, как использовать анонимные IP-адреса, чтобы его было сложнее отследить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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