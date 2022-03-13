В Москве «заминировали» Большой театр

Большой театр под угрозой взрыва, сообщил неизвестный Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве неизвестный сообщил о минировании Большого театра. Такой информацией поделился источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва Большого театра. Взрывное устройство, по его словам, заложено на Театральной площади, 1 (адрес Большого театра — прим. ред.)», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее в Екатеринбурге был задержан подросток, который по указанию «куратора» из-за границы сообщал о заложенных бомбах в школах. В управлении ФСБ по Свердловской области подчеркнули, что злоумышленник, курировавший ребенка, подсказывал ему, как использовать анонимные IP-адреса, чтобы его было сложнее отследить.