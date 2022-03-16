Минобороны РФ: Украина и Запад готовили провокацию с химоружием

16 марта 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Игорь Конашенков заявил, что в РФ уничтожено все химическое оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина при поддержке Запада готовила провокации с использованием ядовитых химических веществ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины», — заявил Игорь Конашенков во время брифинга. По его словам, у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. Российские военные на освобожденной территории берут под контроль опасные объекты и обеспечивают их безопасность, чтобы предотвратить провокации националистов. У России есть карта с объектами хранящихся ядовитых веществ, поэтому попытка Украины использовать их будет раскрыта, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия. В ООН сообщили, что не знают о программах биооружия на Украине, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина при поддержке Запада готовила провокации с использованием ядовитых химических веществ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины», — заявил Игорь Конашенков во время брифинга. По его словам, у России нет химических боеприпасов, потому что страна уничтожила их. РФ, в отличие от США, давно выполнила международные обязательства касаемо химического оружия, высказался представитель ведомства. Российские военные на освобожденной территории берут под контроль опасные объекты и обеспечивают их безопасность, чтобы предотвратить провокации националистов. У России есть карта с объектами хранящихся ядовитых веществ, поэтому попытка Украины использовать их будет раскрыта, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские биологические лаборатории работали с возбудителями опасных болезней. В США заявляли, что помогали Украине в вопросах безопасности, но не владели и не управляли этими лабораториями, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский опровергал информацию о разработке химического оружия. В ООН сообщили, что не знают о программах биооружия на Украине, пишет RT.