Кадыров объяснил, что именно движет чеченскими бойцами на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы нацелены только на победу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченскими бойцами движет желание освободить украинцев от националистов и сторонников Степана Бандеры. По его словам, добровольцы из республики нацелены только на победу.

«Задачи чеченским воинам предельно ясны — освобождение Украины от бандеровского отребья, нацистов и разных мастей шайтанов. Бойцы заверили, что готовы выполнить поставленные оперативно-боевые задачи на самом высоком уровне. Воины нацелены только на победу», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с киберспециалистами из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченскими бойцами движет желание освободить украинцев от националистов и сторонников Степана Бандеры. По его словам, добровольцы из республики нацелены только на победу. «Задачи чеченским воинам предельно ясны — освобождение Украины от бандеровского отребья, нацистов и разных мастей шайтанов. Бойцы заверили, что готовы выполнить поставленные оперативно-боевые задачи на самом высоком уровне. Воины нацелены только на победу», — написал Кадыров в своем telegram-канале. После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с киберспециалистами из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...