Кадыров объяснил, что именно движет чеченскими бойцами на Украине

22 марта 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченскими бойцами движет желание освободить украинцев от националистов и сторонников Степана Бандеры. По его словам, добровольцы из республики нацелены только на победу. «Задачи чеченским воинам предельно ясны — освобождение Украины от бандеровского отребья, нацистов и разных мастей шайтанов. Бойцы заверили, что готовы выполнить поставленные оперативно-боевые задачи на самом высоком уровне. Воины нацелены только на победу», — написал Кадыров в своем telegram-канале. После участившихся случаев обстрела территории ДНР и ЛНР со стороны украинских военных президент России Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация, уточнял Владимир Путин. В ходе операции Минобороны России столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских ВС. Так, для этих целей в Польшу прибыл самолет с киберспециалистами из США. Есть мнение источников, что задача американских специалистов — это подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.