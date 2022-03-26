Медведев обозначил статус Украины после окончания спецоперации

Украина сохранит свою государственность, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После того как Россия завершит специальную операцию, Украина полностью сохранится как государство. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Комментировать переговоры неправильно, потому что они требуют тишины. Но Россия на переговорах с Украиной хочет зафиксировать все, на что направлена спецоперация, а Украина — сохраниться как государство», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать Украину.