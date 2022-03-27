Сербия снизила экспорт в Россию

Ожидается падение экспорта продуктов питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экспорт из Сербии в Россию снизился в ряде отраслей из-за неизвестности на фоне западных санкций. Об этом рассказал помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.

По его словам, экспорт в Россию снизился из-за решения поставщиков сократить производство продукции для рынка РФ. «Падение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химпродукции. Отдельные негативные эффекты скажутся и на поставках продуктов питания», — сказал Станич РИА «Новости».

Также влияет неопределенность в вопросе того, как товары пропустят на пограничных переходах через страны Евросоюза в Россию, сказал Станич. Он отметил, что увеличились расходы на транспорт, маршруты стали дольше и длиннее, замедлился перевод оплаты, есть проблемы со страхованием грузов.

При этом до введения санкций наблюдалось увеличение экспорта из Сербии в Россию, отмечает собеседник агентства. Общий объем в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро на 5% превысил объема 2020 года (800,2 миллиона). За январь 2022-го экспорт составил 71 миллион евро — на 22% больше, чем годом ранее, когда на экспорт повлияла пандемия COVID.

Западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Также из-за этого с российского рынка начали уходить иностранные компании. Отечественные производители занимаются замещением. Например, создают аналоги западных лекарств. Санкционное давление на РФ продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без спецоперации. По его словам, цель «отменить» Россию. Так он высказался о дискриминации всего, что связано с Россией.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам