Магазин «Светофор» попал многомиллионный штраф из-за санитарных нарушений

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«Светофор» оштрафовали почти на 12 миллионов рублей, пишет Shot
«Светофор» оштрафовали почти на 12 миллионов рублей, пишет Shot Фото:

Торговая сеть «Светофор» оштрафована на сумму 11,57 миллиона рублей из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщил telegram-канал Shot, выразив мнение, что некоторые из региональных магазинов могут оказаться на грани закрытия.

«„Светофор“ оштрафовали почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений», — отмечает Shot. Уточняется, что существует риск банкротства для некоторых региональных торговых точек — величина наложенных на них штрафов превосходит объем их чистой прибыли.

Почти три тысячи административных протоколов были оформлены в отношении торговой сети. В результате наложены штрафы на общую сумму 11,57 млн рублей.

Кроме штрафов, Роспотребнадзор выдал предписания, которые сеть «Светофор» не исполнила, в результате чего последовали дополнительные взыскания на сумму более 1,3 миллиона рублей. Также поставщикам сети приостановили 24 декларации о соответствии, эти документы подтверждали безопасность продаваемой продукции.

Ранее Россельхознадзор обвинил компанию в реализации контрафактной продукции. Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации. Более 10 магазинов сети закрыли в Москве из-за нарушения санитарных норм, в нескольких торговых точках у персонала не было медицинских книжек. Подробнее о ситуации вокруг «Светофора» — в материале URA.RU.

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Торговая сеть «Светофор» оштрафована на сумму 11,57 миллиона рублей из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщил telegram-канал Shot, выразив мнение, что некоторые из региональных магазинов могут оказаться на грани закрытия. «„Светофор“ оштрафовали почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений», — отмечает Shot. Уточняется, что существует риск банкротства для некоторых региональных торговых точек — величина наложенных на них штрафов превосходит объем их чистой прибыли. Почти три тысячи административных протоколов были оформлены в отношении торговой сети. В результате наложены штрафы на общую сумму 11,57 млн рублей. Кроме штрафов, Роспотребнадзор выдал предписания, которые сеть «Светофор» не исполнила, в результате чего последовали дополнительные взыскания на сумму более 1,3 миллиона рублей. Также поставщикам сети приостановили 24 декларации о соответствии, эти документы подтверждали безопасность продаваемой продукции. Ранее Россельхознадзор обвинил компанию в реализации контрафактной продукции. Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации. Более 10 магазинов сети закрыли в Москве из-за нарушения санитарных норм, в нескольких торговых точках у персонала не было медицинских книжек. Подробнее о ситуации вокруг «Светофора» — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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