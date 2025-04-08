Магазин «Светофор» попал многомиллионный штраф из-за санитарных нарушений

Торговая сеть «Светофор» оштрафована на сумму 11,57 миллиона рублей из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщил telegram-канал Shot, выразив мнение, что некоторые из региональных магазинов могут оказаться на грани закрытия.
«„Светофор“ оштрафовали почти на 12 миллионов рублей из-за санитарных нарушений», — отмечает Shot. Уточняется, что существует риск банкротства для некоторых региональных торговых точек — величина наложенных на них штрафов превосходит объем их чистой прибыли.
Почти три тысячи административных протоколов были оформлены в отношении торговой сети. В результате наложены штрафы на общую сумму 11,57 млн рублей.
Кроме штрафов, Роспотребнадзор выдал предписания, которые сеть «Светофор» не исполнила, в результате чего последовали дополнительные взыскания на сумму более 1,3 миллиона рублей. Также поставщикам сети приостановили 24 декларации о соответствии, эти документы подтверждали безопасность продаваемой продукции.
Ранее Россельхознадзор обвинил компанию в реализации контрафактной продукции. Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации. Более 10 магазинов сети закрыли в Москве из-за нарушения санитарных норм, в нескольких торговых точках у персонала не было медицинских книжек. Подробнее о ситуации вокруг «Светофора» — в материале URA.RU.
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