Корреспондент URA.RU рассказал об обстановке в Мариуполе. «Своего рода партизанская война»

28 марта 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

В Мариуполе продолжают встречаться очаги сопротивления, орудуют снайперы и происходят артобстрелы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, по этим улицам активно работает артиллерия националистов. Передвигаться приходиться перебежками. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в Мариуполе. «Многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия. Потому приходится передвигаться перебежками», — сообщил корреспондент URA.RU. Кроме того, он рассказал, что бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за высокого риска встретить боевика национального батальона «Азов» (входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации), переодетого в гражданскую одежду. «В городе идет своего рода партизанская война», — отметил журналист URA.RU. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, по этим улицам активно работает артиллерия националистов. Передвигаться приходиться перебежками. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в Мариуполе. «Многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия. Потому приходится передвигаться перебежками», — сообщил корреспондент URA.RU. Кроме того, он рассказал, что бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за высокого риска встретить боевика национального батальона «Азов» (входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации), переодетого в гражданскую одежду. «В городе идет своего рода партизанская война», — отметил журналист URA.RU. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.