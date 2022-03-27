Улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, по этим улицам активно работает артиллерия националистов. Передвигаться приходиться перебежками. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в Мариуполе.
«Многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия. Потому приходится передвигаться перебежками», — сообщил корреспондент URA.RU.
Кроме того, он рассказал, что бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за высокого риска встретить боевика национального батальона «Азов» (входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации), переодетого в гражданскую одежду. «В городе идет своего рода партизанская война», — отметил журналист URA.RU.
Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, по этим улицам активно работает артиллерия националистов. Передвигаться приходиться перебежками. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся в Мариуполе. «Многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия. Потому приходится передвигаться перебежками», — сообщил корреспондент URA.RU. Кроме того, он рассказал, что бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за высокого риска встретить боевика национального батальона «Азов» (входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации), переодетого в гражданскую одежду. «В городе идет своего рода партизанская война», — отметил журналист URA.RU. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.