Россияне уверены, что IKEA и McDonald’s можно заменить

11 апреля 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Россияне верят, что IKEA и McDonald’s заменят отечественные товары Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Около 85% верят в успех импортозамещения иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность из-за спецоперации РФ на Украине. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Помимо этого половина населения страны безразлично отнеслась к исчезновению зарубежных товаров с рынка. «В успех импортозамещения верят 85% наших сограждан. Каждый пятый считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний (20%), смогут по большинству товаров и услуг — 48%, по меньшинству — 17%. Альтернативного мнения придерживаются 9% опрошенных», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Также в результатах исследования говорится, что к приостановке деятельности иностранных компаний половина россиян отнеслись безразлично. Около 41% опрошенных не ждут никаких изменений после ухода западных компаний с российского рынка. Центр ранее сообщал, что число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось с 13% до 47%. Также россияне изменили отношение к президенту страны Владимиру Путину после его ультиматума Европе. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Опрос проводился среди 1,6 тысяч совершеннолетних граждан РФ в 80 регионах страны. Это произошло после того, как российский лидер подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU . Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Около 85% верят в успех импортозамещения иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность из-за спецоперации РФ на Украине. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Помимо этого половина населения страны безразлично отнеслась к исчезновению зарубежных товаров с рынка. «В успех импортозамещения верят 85% наших сограждан. Каждый пятый считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний (20%), смогут по большинству товаров и услуг — 48%, по меньшинству — 17%. Альтернативного мнения придерживаются 9% опрошенных», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Также в результатах исследования говорится, что к приостановке деятельности иностранных компаний половина россиян отнеслись безразлично. Около 41% опрошенных не ждут никаких изменений после ухода западных компаний с российского рынка. Центр ранее сообщал, что число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось с 13% до 47%. Также россияне изменили отношение к президенту страны Владимиру Путину после его ультиматума Европе. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Опрос проводился среди 1,6 тысяч совершеннолетних граждан РФ в 80 регионах страны. Это произошло после того, как российский лидер подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU.