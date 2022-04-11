Около 85% верят в успех импортозамещения иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность из-за спецоперации РФ на Украине. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Помимо этого половина населения страны безразлично отнеслась к исчезновению зарубежных товаров с рынка.
«В успех импортозамещения верят 85% наших сограждан. Каждый пятый считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний (20%), смогут по большинству товаров и услуг — 48%, по меньшинству — 17%. Альтернативного мнения придерживаются 9% опрошенных», — сообщается на сайте ВЦИОМ.
Также в результатах исследования говорится, что к приостановке деятельности иностранных компаний половина россиян отнеслись безразлично. Около 41% опрошенных не ждут никаких изменений после ухода западных компаний с российского рынка.
Центр ранее сообщал, что число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось с 13% до 47%. Также россияне изменили отношение к президенту страны Владимиру Путину после его ультиматума Европе. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Опрос проводился среди 1,6 тысяч совершеннолетних граждан РФ в 80 регионах страны. Это произошло после того, как российский лидер подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU.
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Около 85% верят в успех импортозамещения иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность из-за спецоперации РФ на Украине. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Помимо этого половина населения страны безразлично отнеслась к исчезновению зарубежных товаров с рынка. «В успех импортозамещения верят 85% наших сограждан. Каждый пятый считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний (20%), смогут по большинству товаров и услуг — 48%, по меньшинству — 17%. Альтернативного мнения придерживаются 9% опрошенных», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Также в результатах исследования говорится, что к приостановке деятельности иностранных компаний половина россиян отнеслись безразлично. Около 41% опрошенных не ждут никаких изменений после ухода западных компаний с российского рынка. Центр ранее сообщал, что число россиян, которые очень плохо относятся к США, с 2018 года увеличилось с 13% до 47%. Также россияне изменили отношение к президенту страны Владимиру Путину после его ультиматума Европе. Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина составил 79%. Опрос проводился среди 1,6 тысяч совершеннолетних граждан РФ в 80 регионах страны. Это произошло после того, как российский лидер подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU.