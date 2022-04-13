Экс-депутат Рады назвал Зеленского террористом, торгующим людьми

Владимир Зеленский предложил России обменять пленных Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является террористом, который торгует заложниками, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Так он отреагировал на информацию, что Зеленский предложил обменять лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на пленных военных ВСУ.

«Зеленский давно стал террористом и торговля заложниками для него норма. Тогда становиться понятен и срочный личный приезд [премьер-министра Британии Бориса] Джонсона — за свою „задницу“ он будет суетится и бегать», — написал Кива в своем telegram-канале.

Президент Украины мог на встрече с Джонсоном обсуждать варианты спасения граждан Великобритании, которые находятся в Мариуполе, предположил Кива. Британская газета The Times написала про пленных военных на Украине, поэтому будет запрос в обществе об их спасении, считает экс-депутат. «Джонсону нужен подвиг — под ним шатается кресло», — высказался Кива. Вечером стало известно о задержании Медведчука, который давно мог быть в заложниках СБУ, заявил он.

О задержании Медведчука стало известно 12 апреля, сообщает Пятый канал. Зеленский предложил обменять его на пленных украинских военных. Президент Украины заявил, что Медведчук попадает под «правила военного времени», потому что его задержали в военной форме. Кива также заявлял, что сообщение об аресте Медведчука появилось, потому что Зеленский хотел отвлечь внимание от смерти украинских националистов, передает Life .

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военным объектам.

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