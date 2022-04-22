Министр обороны Украины назвал сроки завершения конфликта

Министр обороны Украины Резников предсказал сроки окончания конфликта в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если Киев получит нужное тяжелое вооружение от Запада. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников для Wall Street Journal.

«Российские войска покинут страну через несколько месяцев, если Украине предоставят вооружение. Иначе противостояние может затянуться, а РФ одержит верх», — написал Резников в статье на Wall Street Journal.

Министр также потребовал от западных государств полный запрет на энергоносители из РФ «Нам также необходимо полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ. Нам нужны реальные санкции против российской банковской системы и торговли», — заявил он.

В МИД России ранее сообщали, что специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины завершится после выполнения всех ее задач. Конкретных сроков директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук не называл, но подчеркнул, что ход спецоперации соответствует намеченным планам.

Страны Евросоюза ранее ввели против России масштабные экономические санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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