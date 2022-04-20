В МИД РФ назвали условия для завершения спецоперации на Украине

21 апреля 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Спецоперация РФ проходит в соответствии с планом, заявил Алексей Полищук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины завершится после выполнения всех ее задач. Об этом заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», — заявил Алексей Полищук ТАСС. Он уточнил, что в это число входит защита мирных жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз для России, которые появлялись из-за освоения украинской территории странами НАТО. Он подчеркнул, что все эти цели будут достигнуты. Ход спецоперации соответствует намеченным планам, уточнил Полищук. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. В Совфеде предсказали скорое завершение спецоперации на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российская специальная операция завершится 9 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины завершится после выполнения всех ее задач. Об этом заявил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», — заявил Алексей Полищук ТАСС. Он уточнил, что в это число входит защита мирных жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз для России, которые появлялись из-за освоения украинской территории странами НАТО. Он подчеркнул, что все эти цели будут достигнуты. Ход спецоперации соответствует намеченным планам, уточнил Полищук. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. В Совфеде предсказали скорое завершение спецоперации на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российская специальная операция завершится 9 мая.