«Вестник ГЛОНАСС»: отключить РФ от GPS почти невозможно

23 апреля 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Крейденко считает, что технически отключить РФ от системы GPS очень сложно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS возможно, однако технически осуществить это будет очень сложно. Так считает главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко. «Это маловероятная и трудновыполнимая задача … Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Это если грубо говорить. Так что задача очень сложная», — сообщил Крейденко РИА «Новости». Эксперт объяснил, что российская навигационная спутниковая группировка ГЛОНАСС представляет собой 24 аппарата, которые летают группами по восемь на трех орбитах высотой около 19 тысяч километров. У США, как утверждает Крейденко, спутников чуть больше. Однако чтобы получить даже примерные координаты, время и направление движения объекта на Земле, его данные должны отследить минимум три аппарата. Также главред «Вестник ГЛОНАСС» пояснил, что Америка владеет тремя спутниками, которые находятся на экваторе. Ими можно управлять спутниками GPS. По его словам, отключить только те спутники, которые летают над Россией, не получится, так как они постоянно двигаются, делая полный оборот вокруг Земли за 12 часов. Если их и отключать, то придется запретить доступ к GPS огромному «пятну», которое покроет и территорию соседних стран. 19 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. По его словам, в России есть собственный аналог — спутниковая система навигации ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон. В середине апреля Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Российское посольство в США призвало отказаться от санкционной политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS возможно, однако технически осуществить это будет очень сложно. Так считает главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко. «Это маловероятная и трудновыполнимая задача … Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Это если грубо говорить. Так что задача очень сложная», — сообщил Крейденко РИА «Новости». Эксперт объяснил, что российская навигационная спутниковая группировка ГЛОНАСС представляет собой 24 аппарата, которые летают группами по восемь на трех орбитах высотой около 19 тысяч километров. У США, как утверждает Крейденко, спутников чуть больше. Однако чтобы получить даже примерные координаты, время и направление движения объекта на Земле, его данные должны отследить минимум три аппарата. Также главред «Вестник ГЛОНАСС» пояснил, что Америка владеет тремя спутниками, которые находятся на экваторе. Ими можно управлять спутниками GPS. По его словам, отключить только те спутники, которые летают над Россией, не получится, так как они постоянно двигаются, делая полный оборот вокруг Земли за 12 часов. Если их и отключать, то придется запретить доступ к GPS огромному «пятну», которое покроет и территорию соседних стран. 19 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США обсуждают возможность отключения России от навигационной системы GPS. По его словам, в России есть собственный аналог — спутниковая система навигации ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон. В середине апреля Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Российское посольство в США призвало отказаться от санкционной политики.