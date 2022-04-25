Великобритания ввела новые санкции против России

26 апреля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Британия запретила экспорт товаров, которые РФ может использовать против Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером министерством внешней торговли королевства. «Соединенное Королевство объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать <…> [против] народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Сообщается, что Лондон снизил до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменил все квоты. « Это даст экономическую поддержку Украине», — добавили в кабмине Британии. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как заявляли российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Так, издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сообщалось, что Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером министерством внешней торговли королевства. «Соединенное Королевство объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать <…> [против] народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Сообщается, что Лондон снизил до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменил все квоты. « Это даст экономическую поддержку Украине», — добавили в кабмине Британии. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как заявляли российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Так, издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сообщалось, что Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций.