Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером министерством внешней торговли королевства.
«Соединенное Королевство объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать <…> [против] народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — передает содержание документа ТАСС.
Сообщается, что Лондон снизил до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменил все квоты. « Это даст экономическую поддержку Украине», — добавили в кабмине Британии.
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Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером министерством внешней торговли королевства. «Соединенное Королевство объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать <…> [против] народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Сообщается, что Лондон снизил до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменил все квоты. « Это даст экономическую поддержку Украине», — добавили в кабмине Британии. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как заявляли российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран. Так, издание Express сообщало, что из-за санкций против РФ начали страдать британские пенсионеры. The Daily Telegraph писало, что жители Великобритании начали запасаться едой из-за роста цен. Сообщалось, что Великобританская экономика потеряет 7,96 миллиардов долларов (6,2 миллиарда фунтов стерлингов) из-за антироссийских санкций.