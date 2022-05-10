Лукашенко: РФ поможет Беларуси создать ракету образца «Искандер»

10 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин согласился помочь Александру Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Россия поможет Белоруссии создать новую ракету, которая будет сделана по образцу российского ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы ведь создаем новую ракету, очень эффективную, образца „Искандер“ примерно. И полная была поддержка. При мне президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу [главе „Роскосмоса“] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков РФ, которые делали „Искандер“», — отметил Лукашенко на совещании, сообщается на сайте президента Белоруссии. Лукашенко сообщил, что дал поручение премьер-министру Белоруссии Роману Головченко после встречи с Путиным на Дальнем Востоке. Лукашенко и Путин встретились 12 апреля и посетили строящийся космодром «Восточный» в Амурской области». Президент Белоруссии назвал это «высочайшим уровнем доверия». В прошлом году Лукашенко просил у Путина установки «Искандер» для размещения их на западном и южном направлениях. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия поможет Белоруссии создать новую ракету, которая будет сделана по образцу российского ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы ведь создаем новую ракету, очень эффективную, образца „Искандер“ примерно. И полная была поддержка. При мне президент [РФ Владимир Путин] поставил задачу [главе „Роскосмоса“] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков РФ, которые делали „Искандер“», — отметил Лукашенко на совещании, сообщается на сайте президента Белоруссии. Лукашенко сообщил, что дал поручение премьер-министру Белоруссии Роману Головченко после встречи с Путиным на Дальнем Востоке. Лукашенко и Путин встретились 12 апреля и посетили строящийся космодром «Восточный» в Амурской области». Президент Белоруссии назвал это «высочайшим уровнем доверия». В прошлом году Лукашенко просил у Путина установки «Искандер» для размещения их на западном и южном направлениях.