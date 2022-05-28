Путин позаботился о грудничках

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В рекламе будет говориться о преимуществе грудного вскармливания Фото:

В рекламе детских смесей будет необходимо проговаривать преимущества грудного вскармливания. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей», — говорится в законе. Также в такой рекламе требуется указывать сведения о возрастных ограничениях использования смесей и необходимости консультаций специалистов.

Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая предложила внести производителей детских смесей в список организаций, производящих товары для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так получится избежать дефицита детского питания на рынке в условиях ухода западных компаний с российского рынка, считает парламентарий.

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В рекламе детских смесей будет необходимо проговаривать преимущества грудного вскармливания. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей», — говорится в законе. Также в такой рекламе требуется указывать сведения о возрастных ограничениях использования смесей и необходимости консультаций специалистов. Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая предложила внести производителей детских смесей в список организаций, производящих товары для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так получится избежать дефицита детского питания на рынке в условиях ухода западных компаний с российского рынка, считает парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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