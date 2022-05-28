Путин позаботился о грудничках

28 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

В рекламе будет говориться о преимуществе грудного вскармливания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рекламе детских смесей будет необходимо проговаривать преимущества грудного вскармливания. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей», — говорится в законе. Также в такой рекламе требуется указывать сведения о возрастных ограничениях использования смесей и необходимости консультаций специалистов. Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая предложила внести производителей детских смесей в список организаций, производящих товары для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так получится избежать дефицита детского питания на рынке в условиях ухода западных компаний с российского рынка, считает парламентарий.

В рекламе детских смесей будет необходимо проговаривать преимущества грудного вскармливания. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей», — говорится в законе. Также в такой рекламе требуется указывать сведения о возрастных ограничениях использования смесей и необходимости консультаций специалистов. Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая предложила внести производителей детских смесей в список организаций, производящих товары для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так получится избежать дефицита детского питания на рынке в условиях ухода западных компаний с российского рынка, считает парламентарий.