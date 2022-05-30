Россия разорвала отношения в области культуры и образования с США

Правительство РФ приняло решение остановить действие меморандума о взаимопонимании с США в области культуры и образования. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Распоряжение от 28 мая 2022 года. Принять предложения МИДа о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между РФ и США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, подписанного в Москве 2 сентября 1998 года», — говорится в указе.
Ранее депутат Государственной думы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман призвал не разрывать научные связи с США, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты также обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования, пишет RT.
Правительство РФ приняло решение остановить действие меморандума о взаимопонимании с США в области культуры и образования. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение от 28 мая 2022 года. Принять предложения МИДа о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между РФ и США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, подписанного в Москве 2 сентября 1998 года», — говорится в указе. Ранее депутат Государственной думы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман призвал не разрывать научные связи с США, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты также обсудят вопрос о выходе России из Болонской системы образования, пишет RT.