Американцы высмеяли попытку «Азова»* расстаться с нацизмом. «Было время переодеться»

03 июня 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Пользователи раскритиковали показательный жест националистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские пользователи высмеяли публикацию британской газеты The Times, в которой утверждается, что экстремистский нацбатальон «Азов» (запрещен в РФ) отказался от нацистской символики, в то время как «российская пропаганда несправедливо эксплуатировала» эту тему. Комментаторы выразили свое мнение на платформе Reddit. Другие пользователи вовсе высмеяли поступок азовцев. «Учитывая то время, которое они тратят на побеги, неудивительно, что у них есть время перешить униформу», — написал Big_Concentrate5720. RasshuRasshu добавил: «Сбросили символику и теперь они больше не нацисты! Фу!». «Но тысячи фотографий, как они позируют со свастикой, остались», — отметил Notaship. Его поддержал комментатор GooberMcNoober: «Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится». Кто-то из комментирующих обратил внимание на несправедливое обвинение российских СМИ. «„Русская пропаганда“ „раздувала“ стопроцентную правду», — написал uxo_geo_cart_puller. «Чума! Пишут про нацистов, но злодеи при этом не они», — отметил пользователь Govols2015. Ранее бывший командир нацбатальона «Азов» Максим Жорин опубликовал фото, на котором запечатлены новые нашивки боевиков с изображением тризубца. До этого азовцы носили появившийся в гитлеровской Германии нацистский символ «волчий крюк». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона «Азов» в 2015 году. Боевики обвиняются по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По его словам, основной целью операции является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. В ходе спецоперации Россия освободила от украинских националистов Мариуполь. Боевики укрывались на территории завода «Азовсталь», передает телеканал 360. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Американские пользователи высмеяли публикацию британской газеты The Times, в которой утверждается, что экстремистский нацбатальон «Азов» (запрещен в РФ) отказался от нацистской символики, в то время как «российская пропаганда несправедливо эксплуатировала» эту тему. Комментаторы выразили свое мнение на платформе Reddit. Другие пользователи вовсе высмеяли поступок азовцев. «Учитывая то время, которое они тратят на побеги, неудивительно, что у них есть время перешить униформу», — написал Big_Concentrate5720. RasshuRasshu добавил: «Сбросили символику и теперь они больше не нацисты! Фу!». «Но тысячи фотографий, как они позируют со свастикой, остались», — отметил Notaship. Его поддержал комментатор GooberMcNoober: «Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится». Кто-то из комментирующих обратил внимание на несправедливое обвинение российских СМИ. «„Русская пропаганда“ „раздувала“ стопроцентную правду», — написал uxo_geo_cart_puller. «Чума! Пишут про нацистов, но злодеи при этом не они», — отметил пользователь Govols2015. Ранее бывший командир нацбатальона «Азов» Максим Жорин опубликовал фото, на котором запечатлены новые нашивки боевиков с изображением тризубца. До этого азовцы носили появившийся в гитлеровской Германии нацистский символ «волчий крюк». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона «Азов» в 2015 году. Боевики обвиняются по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По его словам, основной целью операции является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. В ходе спецоперации Россия освободила от украинских националистов Мариуполь. Боевики укрывались на территории завода «Азовсталь», передает телеканал 360. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.