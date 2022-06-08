Посол ЛНР назвал главную разницу между Путиным и Зеленским

08 июня 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин всегда держит слово, заявил Родион Мирошник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин всегда сдерживает свои обещания, в отличие от главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. Он заявил, что слова Зеленского ничего не стоят. «Мы говорим о том, что Россия пообещала и она выполнит. Слово президента, которое дано, стоит того, что оно будет непременно выполнено, несмотря ни на что. А вот в обратной стороне, слово Зеленского — оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот», — рассказал Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва не будет пользоваться разминированными портами Украины для продолжения спецоперации. Там хранятся запасы зерна, которые Киев должен был поставить на экспорт. До этого аналогичное заявление сделал президент РФ Владимир Путин — он заявил, что армия РФ не будет атаковать ВСУ. В МИД Украины заявили, что Киев готов разминировать порты, если Москва отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности судам, которые вывозят зерно. При этом Зеленский отказался принимать помощь России для вывоза продовольствия. Он заявил, что Киев не пустит корабли РФ в свои порты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин всегда сдерживает свои обещания, в отличие от главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. Он заявил, что слова Зеленского ничего не стоят. «Мы говорим о том, что Россия пообещала и она выполнит. Слово президента, которое дано, стоит того, что оно будет непременно выполнено, несмотря ни на что. А вот в обратной стороне, слово Зеленского — оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот», — рассказал Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва не будет пользоваться разминированными портами Украины для продолжения спецоперации. Там хранятся запасы зерна, которые Киев должен был поставить на экспорт. До этого аналогичное заявление сделал президент РФ Владимир Путин — он заявил, что армия РФ не будет атаковать ВСУ. В МИД Украины заявили, что Киев готов разминировать порты, если Москва отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности судам, которые вывозят зерно. При этом Зеленский отказался принимать помощь России для вывоза продовольствия. Он заявил, что Киев не пустит корабли РФ в свои порты.