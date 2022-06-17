Греф заявил, что российская экономика восстановится через 10 лет. «Если ничего не делать»

17 июня 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Герман Греф отметил, что сроки восстановления экономики зависят от правильных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика вернется к уровню 2021 года через 10 лет, если правительство не примет никаких мер. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф выступая на деловом завтраке банка «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ. «Возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет. Если ничего не делать», — передает РИА «Новости» слова Грефа. Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, комментируя введение западные санкции, заявил, что их цель — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что российская экономика и дальше останется открытой, несмотря на действия недружественный стран. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская экономика вернется к уровню 2021 года через 10 лет, если правительство не примет никаких мер. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф выступая на деловом завтраке банка «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ. «Возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет. Если ничего не делать», — передает РИА «Новости» слова Грефа. Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Это стало ответом на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, комментируя введение западные санкции, заявил, что их цель — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что российская экономика и дальше останется открытой, несмотря на действия недружественный стран.