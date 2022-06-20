Кремль отреагировал на вовлечение Меркель в переговоры по Украине

20 июня 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Кремль пока не рассматривал участие Меркель в переговорах по Украине, заявил Песков Фото: bundesregierung.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рассматривать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в качестве посредника на переговорах по вопросу российско-украинского конфликта — преждевременно. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не могу ответить на этот вопрос. Насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе с учетом того, что она находится в отставке? Видно будет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о посреднической роли Меркель. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года. Позже экс-канцлер заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. До этого политик выступала против ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс, а будучи лидером страны, лично не пропускала поставки оружия НАТО на Украину и принуждала Нидерланды поддерживать это решение. На территории Украины идет специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основная цель — освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, заявлял президент Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рассматривать экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в качестве посредника на переговорах по вопросу российско-украинского конфликта — преждевременно. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не могу ответить на этот вопрос. Насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль в перспективе с учетом того, что она находится в отставке? Видно будет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о посреднической роли Меркель. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года. Позже экс-канцлер заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте. До этого политик выступала против ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс, а будучи лидером страны, лично не пропускала поставки оружия НАТО на Украину и принуждала Нидерланды поддерживать это решение. На территории Украины идет специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основная цель — освободить территории Луганской и Донецкой народных республик, заявлял президент Владимир Путин.