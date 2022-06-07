Меркель объяснила свое нежелание видеть Украину в НАТО

08 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Меркель заявила, что вступление Украины в НАТО не пошло бы на пользу Фото: bundeskanzlerin.de Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного вступления Украины в альянс. Свою позицию политик объяснила спустя 14 лет, общаясь с журналистами в Берлине. По ее словам, присоединению к альянсу препятствовал внутриполитический расклад республики. «Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики», — сказала Меркель на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов, слова политика приводит издание Spiegel. Кроме того, экс-канцлер предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу». Принятие Украины в НАТО обострило бы и без того напряженную ситуацию, добавила политик. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году выступила против ускоренного вступления Украины в альянс. Свою позицию политик объяснила спустя 14 лет, общаясь с журналистами в Берлине. По ее словам, присоединению к альянсу препятствовал внутриполитический расклад республики. «Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики», — сказала Меркель на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов, слова политика приводит издание Spiegel. Кроме того, экс-канцлер предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу». Принятие Украины в НАТО обострило бы и без того напряженную ситуацию, добавила политик. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В период своего правления политик лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Кроме того, Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев.