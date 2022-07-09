Минобороны РФ: тероборона Украины комплектуется уголовниками

В Минобороны РФ заявили, что в украинской армии большие потери и дезертирство Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине доукомплектовывают подразделения 127-й бригады территориальной обороны заключенными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга. Он уточнил, что привлекать осужденных терробороне приходится из-за больших потерь и дезертирства.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью таких вынужденных мер освобождение Донбасса. Потери украинской армии за последние две недели составили 5,4 тысяч человек, цитирует «Утро.ру» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 64-й батальон 103-й бригады теробороны во Львове отказался отбывать в Донбасс, из-за чего украинцам нужно будет формировать отдельные батальоны за счет необученного мобилизованного населения, передает «Национальная служба новостей».

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