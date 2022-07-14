Володин усомнился в сохранении украинской государственности

14 июля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Действия киевского режима ведут к тому, что Украина перестанет существовать как государство, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ Киева от переговоров с Россией уменьшает шансы Украины на сохранение государственности. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания Луганской народной республики. Слова спикера приведены на сайте Госдумы. «Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой. Фактически, этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», — сказал Володин. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Отказ Киева от переговоров с Россией уменьшает шансы Украины на сохранение государственности. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания Луганской народной республики. Слова спикера приведены на сайте Госдумы. «Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой. Фактически, этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», — сказал Володин. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».